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Первак: для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов

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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак оценил шансы красно-белых составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Первак: для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мечтать не вредно. Реально «Спартак» стал значительно лучше играть при нынешнем тренере. Я очень спокойно рассматриваю все возможные варианты. Никто нигде не будет играть. Но продолжается какая-то непонятная для меня гонка. Для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов», — цитирует Первака «РБ Спорт».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. 

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее вице-президент РФС Никита Симонян ответил на вопрос о возможных переговорах РФС и УЕФА.

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