90min: «Арсенал» заинтересован в покупке Стерлинга у «Челси»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг в ближайшее время может перейти в «Арсенал».

По информации 90min, в подписании игрока заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Отмечается, что футболист может пополнить клуб в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что болельщика «Тоттенхэма» взяли под стражу за гомофобные кричалки во время матча с «Челси».