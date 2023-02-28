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Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины

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Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань временно возглавил национальную футбольную команду.
Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Lars Ronbog

Ротань будет руководить сборной Украины до назначения Сергея Реброва.

12 января команду покинул Александр Петраков по истечении срока контракта. Он возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинская команда не сумела пройти на чемпионат мира 2022 года в Катаре и заняла второе место на групповом этапе Лиги наций сезона-2022/23 в дивизионе B.

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола подозревают российский клуб в договорных матчах.

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