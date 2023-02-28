Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань временно возглавил национальную футбольную команду.

Ротань будет руководить сборной Украины до назначения Сергея Реброва.

12 января команду покинул Александр Петраков по истечении срока контракта. Он возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинская команда не сумела пройти на чемпионат мира 2022 года в Катаре и заняла второе место на групповом этапе Лиги наций сезона-2022/23 в дивизионе B.

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола подозревают российский клуб в договорных матчах.