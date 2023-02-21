В Украинской ассоциации футбола подозревают российский клуб в договорных матчах

Председатель комитета по этике и честной игре при Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка подозревает «Факел» в договорных матчах на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Его «Факел» является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», — цитирует Баранку официальный сайт УАФ.

Воронежский клуб проводит третий учебно-тренировочный сбор в Турции с 12 по 23 февраля.

«Факел» с 13 очками после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее «Торпедо» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче на сборах в Турции.