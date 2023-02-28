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Чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра туризма Сан-Марино

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Чемпион мира по велоспорту среди юниоров итальянец Антонио Тибери оштрафован на €4 тыс. за убийство кота министра туризма Сан-Марино.
Чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра туризма Сан-Марино
  • Gettyimages.ru
  • © Tim de Waele /

21-летний спортсмен застрелил кота из пневматической винтовки, которую опробовал после покупки, сообщает Corriere della Sera. Животное умерло от ранения в голову.

Велосипедист также признал, что целился именно в кота, но без намерения его убивать. По его словам, он был убеждён, что оружие не несёт смертельной опасности.

В Италии за подобное преступление Тибери грозило бы лишение свободы на срок от четырёх месяцев до двух лет. Хозяином погибшего кота являлся 46-летний министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати.

Ранее сообщалось, что велогонщик Аким Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет.

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