Чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра туризма Сан-Марино

Чемпион мира по велоспорту среди юниоров итальянец Антонио Тибери оштрафован на €4 тыс. за убийство кота министра туризма Сан-Марино.

21-летний спортсмен застрелил кота из пневматической винтовки, которую опробовал после покупки, сообщает Corriere della Sera. Животное умерло от ранения в голову.

Велосипедист также признал, что целился именно в кота, но без намерения его убивать. По его словам, он был убеждён, что оружие не несёт смертельной опасности.

В Италии за подобное преступление Тибери грозило бы лишение свободы на срок от четырёх месяцев до двух лет. Хозяином погибшего кота являлся 46-летний министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати.

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