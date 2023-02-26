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Велогонщик Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет

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Велогонщик Аким Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет.
Велогонщик Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс‑служба ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта».

Авария произошла, когда семья Левченко возвращалась из Саранска.

24 февраля он принимал участие во всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту ВМХ (рейс) и занял второе место. Во второй день турнира он занял первое место в возрастной категории 13-14 лет.

Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни умер заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин.

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