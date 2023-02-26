Велогонщик Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет
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Об этом сообщает пресс‑служба ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта».
Авария произошла, когда семья Левченко возвращалась из Саранска.
24 февраля он принимал участие во всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту ВМХ (рейс) и занял второе место. Во второй день турнира он занял первое место в возрастной категории 13-14 лет.
Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни умер заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин.