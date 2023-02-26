Велогонщик Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет

Велогонщик Аким Левченко погиб в ДТП в возрасте 13 лет.

Об этом сообщает пресс‑служба ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта».

Авария произошла, когда семья Левченко возвращалась из Саранска.

24 февраля он принимал участие во всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту ВМХ (рейс) и занял второе место. Во второй день турнира он занял первое место в возрастной категории 13-14 лет.

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