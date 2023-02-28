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Крамаренко стала чемпионкой России по художественной гимнастике во всех четырёх видах

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Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу на чемпионате России по художественной гимнастике во всех четырёх отдельных видах.
Крамаренко стала чемпионкой России по художественной гимнастике во всех четырёх видах
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 40,45 балла, с мячом 38,35, с булавами 39,65, с лентой 40,50.

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины участвовали в соревнованиях вне конкурса.

Первенство России проходит с 25 февраля по 3 марта.

Ранее россиянка Анна Попова стала победительницей личного многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике.

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