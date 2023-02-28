Крамаренко стала чемпионкой России по художественной гимнастике во всех четырёх видах
- РИА Новости
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В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 40,45 балла, с мячом 38,35, с булавами 39,65, с лентой 40,50.
Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины участвовали в соревнованиях вне конкурса.
Первенство России проходит с 25 февраля по 3 марта.
Ранее россиянка Анна Попова стала победительницей личного многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике.