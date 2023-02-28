Непряева высказалась о поиске мотивации для выступлений в России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о поиске мотивации в условиях отсутствия международных стартов.

«Могу сказать, что я начиная с лета не отдавалась настолько тренировочному процессу, как это было раньше. Но всё равно пытаешься искать мотивацию: стараешься убеждать себя, что это твоя работа, что ты зарабатываешь этим деньги. У меня есть спортивная злость, самолюбие. Мотивирую себя тем, что нужно выходить на старт и быть первой», — цитирует Непряеву «Чемпионат».

Спортсменка одержала победу в женском скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты». Лыжница заняла первое место, преодолев дистанцию за 43 минуты 50,6 секунды. Второй пришла Мария Истомина с отрывом +1,7 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+11,7).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта из-за ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что в лыжном спорте есть два доминанта: это Россия и Норвегия.