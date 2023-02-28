Конференция ISU не будет обсуждать допуск российских фигуристов к международным турнирам

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что повестка конференции Международного союза конькобежцев (ISU) не содержит вопроса о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Допуск россиян до международных стартов? Повестка конференции сформирована. Такого вопроса там нет», — цитирует Когана ТАСС.

По информации «Матч ТВ», союз не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия поднимет вопрос допуска фигуристов на конференции ISU.