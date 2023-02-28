Романцев: Промес доказал, что форму можно набрать самостоятельно

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил форму нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Промес же своим примером доказал: при желании форму можно набрать самостоятельно. Очень симпатичный парень, который просто врос в спартаковскую жизнь. Спасибо, Квинси!» — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как Промес готовился к возобновлению сезона.