Головин прокомментировал продление соглашения с «Монако»
- Gettyimages.ru
- © Marcio Machado/Eurasia Sport Images
«Мне очень приятно продолжить работу в команде, и я хотел бы поблагодарить руководство за оказанное мне доверие», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».
Футболист также отметил, что рад продолжить своё развитие в клубе.
Отмечается, что соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года.
Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что Головин продлил контракт с «Монако».