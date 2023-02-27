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Головин прокомментировал продление соглашения с «Монако»

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Российский полузащитник Александр Головин высказался о продлении контракта с «Монако».
Головин прокомментировал продление соглашения с «Монако»
  • Gettyimages.ru
  • © Marcio Machado/Eurasia Sport Images

«Мне очень приятно продолжить работу в команде, и я хотел бы поблагодарить руководство за оказанное мне доверие», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».

Футболист также отметил, что рад продолжить своё развитие в клубе.

Отмечается, что соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года. 

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что Головин продлил контракт с «Монако».

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