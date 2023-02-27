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«Монако» официально объявил о продлении контракта с Головиным

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Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако».
«Монако» официально объявил о продлении контракта с Головиным
  • globallookpress.com
  • © Federico Gambarini/dpa

«17-й номер команды проводит один из лучших сезонов в своей карьере за красно-белых и является ключевым игроком состава Филиппа Клемана», — говорится на официальном сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года. 

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт со сборной Аргентины по футболу до 2026 года.

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