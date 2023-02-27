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Новиков: Акинфееву стоит пожелать крепкого здоровья, а о дальнейших рекордах загадывать не будем

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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал достижение Игоря Акинфеева, который недавно провёл 350-й матч без пропущенных мячей.
Новиков: Акинфееву стоит пожелать крепкого здоровья, а о дальнейших рекордах загадывать не будем
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сможет ли он достичь отметки в 400 «сухих» матчей? Давайте не будем загадывать, Игорю стоит пожелать крепкого здоровья, это самое главное. В его мастерстве никто не сомневается, но лучше не думать пока о таких цифрах, а просто выполнять свою работу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба. Лучшим игроком матча признали нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Игрок отметился забитым мячом во встрече.

Акинфеев провёл 350-й «сухой» матч в карьере. Всего голкипер сыграл в 724 матчах за московский клуб. 

Ответная игра между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал очередное достижение Акинфеева.

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