Нигматуллин — о 350 сухих матчах Акинфеева: крутое достижение, можно поаплодировать
«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».
ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (3:0) в матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере. Всего голкипер сыграл за московский клуб 724 матча.
Ответная игра между командами пройдёт 28 февраля.
Ранее тренер ЦСКА заявил, что Акинфеев может провести 400 сухих матчей.