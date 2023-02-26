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Нигматуллин — о 350 сухих матчах Акинфеева: крутое достижение, можно поаплодировать

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Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал очередное достижение голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (3:0) в матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере. Всего голкипер сыграл за московский клуб 724 матча.

Ответная игра между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее тренер ЦСКА заявил, что Акинфеев может провести 400 сухих матчей.

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