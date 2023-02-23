Тренер ЦСКА считает, что Акинфеев может провести 400 «сухих» матчей
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«Акинфееву осталось всего каких-то пару сезончиков до 400 «сухих» матчей. Это вполне реально. При его профессиональном отношении к себе не вижу никаких проблем», — цитирует Федотова РИА Новости.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба. Лучшим игроком матча признали нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Игрок отметился забитым мячом во встрече.
Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев провёл 350-й «сухой» матч в карьере.