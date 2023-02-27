Горлов прокомментировал победу «Пари НН» в матче со «Звездой» в Кубке России

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов высказался о победе своей команды над «Звездой» в Кубке России.

«Тяжёлый кубковый матч. Была задача — пройти в следующий раунд. Мы выполнили её, потратив, наверное, столько сил, сколько было нужно. В «Звезде» собраны организованные, талантливые ребята. Думаю, многие из них будут играть в РПЛ», — приводит слова Горлова пресс-служба клуба.

Игра на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Нижнего Новгорода.

В составе победителей мячи забили Никита Каккоев (44-я минута), Даниил Корнюшин (64-я).

«Пари НН» вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника клуб узнает по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее Глушаков назвал рядовой победу «Пари НН» над «Звездой» в Кубке России.