Узнать больше

Глушаков назвал рядовой победу «Пари НН» над «Звездой» в Кубке России

Короткая ссылка
Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о победе нижегородской команды над «Звездой» в Кубке России.
Глушаков назвал рядовой победу «Пари НН» над «Звездой» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Самое главное, что мы выиграли. Рядовая победа. Все понимают, что игра на вылет. Молодая и боеспособная команда. С Дмитрием Комбаровым немного пообщались. Что касается выигрыша Кубка России, сейчас пока рано говорить об этом», — приводит слова Глушакова РИА Новости.

Игра на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Нижнего Новгорода.

В составе победителей мячи забили Никита Каккоев (44-я минута), Даниил Корнюшин (64-я). 

«Пари НН» вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника клуб узнает по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее Сулейманов отдал Каккоеву приз лучшего игрока матча со «Звездой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить