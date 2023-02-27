Глушаков назвал рядовой победу «Пари НН» над «Звездой» в Кубке России

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о победе нижегородской команды над «Звездой» в Кубке России.

«Самое главное, что мы выиграли. Рядовая победа. Все понимают, что игра на вылет. Молодая и боеспособная команда. С Дмитрием Комбаровым немного пообщались. Что касается выигрыша Кубка России, сейчас пока рано говорить об этом», — приводит слова Глушакова РИА Новости.

Игра на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Нижнего Новгорода.

В составе победителей мячи забили Никита Каккоев (44-я минута), Даниил Корнюшин (64-я).

«Пари НН» вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника клуб узнает по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее Сулейманов отдал Каккоеву приз лучшего игрока матча со «Звездой».