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Сулейманов отдал Каккоеву приз лучшего игрока матча со «Звездой»

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Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов был признан лучшим игроком матча со «Звездой» в Кубке России, но передал приз защитнику Тимуру Каккоеву.
Сулейманов отдал Каккоеву приз лучшего игрока матча со «Звездой»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Спасибо болельщикам за то, что выбрали. Мне очень приятно за эту награду. Но в этом матче немало сделал мой друг по команде, который меня постоянно мотивирует. Будь добр, забери эту статуэтку», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Нижнего Новгорода.

В составе победителей мячи забили Никита Каккоев (44-я минута), Даниил Корнюшин (64-я). 

«Пари НН» вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника клуб узнает по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее сообщалось, что «Акрон» победил «Торпедо» в четвертьфинальном матче Кубка России.

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