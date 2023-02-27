Сулейманов отдал Каккоеву приз лучшего игрока матча со «Звездой»
- РИА Новости
- © Григорий Соколов
«Спасибо болельщикам за то, что выбрали. Мне очень приятно за эту награду. Но в этом матче немало сделал мой друг по команде, который меня постоянно мотивирует. Будь добр, забери эту статуэтку», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Нижнего Новгорода.
В составе победителей мячи забили Никита Каккоев (44-я минута), Даниил Корнюшин (64-я).
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