Алдонин оценил решение Головина продлить контракт с «Монако»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о решении полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако».

«Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал. Наверное, оценил все за и против. Как мне кажется, «Монако» и «Боруссия» на одной ступени по уровню и статусу. Дальше всё будет зависеть от развития его карьеры», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение Головина продлить контракт с «Монако».