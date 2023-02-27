Сёмин — о решении Головина продлить контракт с «Монако»: считаю, что правильно поступил
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«Считаю, что правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут — наверное, потому и продлил», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.
Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру Головина в составе «Монако».