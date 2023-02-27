Сёмин — о решении Головина продлить контракт с «Монако»: считаю, что правильно поступил

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако».

«Считаю, что правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут — наверное, потому и продлил», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру Головина в составе «Монако».