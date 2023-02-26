Канчельскис считает, что Головину лучше остаться в «Монако»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

«Он вполне может оставаться в «Монако» и продолжать свое развитие в этой команде. Тем более «Монако» разве плохой клуб? Он находится на лидирующих позициях французского чемпионата, поэтому переходить Александру в другую лигу не имеет никакого смысла», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Он подчеркнул, что у «Монако» есть потенциал для роста, если Головин будет продолжать вкладываться в успехи своей команды. Бывший игрок сборной России также предложил не обсуждать уход Головина, поскольку в данный момент отсутствуют официальные предложения по поводу трансфера россиянина от других команд.

«Когда будут предложения, тогда и поговорим. В любом случае я уверен, что Головин имеет все шансы стать одним из лучших футболистов своего поколения», — заключил Канчельскис.

26-летний футболист сборной России в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. Гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем Головина.





