Камоцци: ПСЖ — лучшее место для Головина, где можно разрушить карьеру

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я думаю, что для Головина ПСЖ — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб. Почему ПСЖ погубит карьеру Александра? Посмотрите на Доннарумму, Хакими, Икарди и всех игроков, которые ушли туда из-за денег, что они делают», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. Гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

26-летний футболист сборной России в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Головина сообщил, что футболист расстроился после вылета «Монако» из Лиги Европы.