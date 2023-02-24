Агент Головина сообщил, что футболист расстроился после вылета «Монако» из Лиги Европы

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал вылет французского клуба из Лиги Европы.

«Естественно, к этому поражению Головин относится, как к каждому. Не важно, это Лига Европы, чемпионат, товарищеский, тренировочный матч. Конечно, он расстроился. Уже скоро важнейший матч с «Ниццей». Поэтому нужно перестраиваться и готовиться к нему», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Основное время игры на стадионе «Луи II» завершилось со счётом 3:2 в пользу коллектива из Леверкузена (по сумме двух встреч 5:5). В дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти точнее оказались футболисты немецкого клуба.

Головин появился на поле со стартовым свистком. Российского полузащитника заменили во втором тайме (71-я). Игрок не отметился результативными действиями.

«Монако» одержал победу на стадионе «Бай-Арена» в первом матче со счётом 3:2.

Ранее Головин прокомментировал признание своего гола лучшим в чемпионате Франции по футболу в январе.