Узнать больше

Головин — о признании своего гола лучшим в чемпионате Франции в январе: это уже история

Короткая ссылка
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал признание своего гола лучшим в чемпионате Франции по футболу в январе.

«Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперёд. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», — цитирует Головина ТАСС.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. 14 февраля пресс-служба «Монако» сообщила, что гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

26-летний Головин в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин установил личный рекорд по голам за сезон.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить