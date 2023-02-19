Головин — о признании своего гола лучшим в чемпионате Франции в январе: это уже история

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал признание своего гола лучшим в чемпионате Франции по футболу в январе.

«Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперёд. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», — цитирует Головина ТАСС.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. 14 февраля пресс-служба «Монако» сообщила, что гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

26-летний Головин в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин установил личный рекорд по голам за сезон.





