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Ханов: футболисты на поле не спортсмены, а актёры театра

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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов высказал мнение, что футбол по-прежнему остаётся видом спорта номер один в России, хотя игроки больше напоминают не спортсменов, а актёров театра.
Ханов: футболисты на поле не спортсмены, а актёры театра
  • РИА Новости

«Естественно, на первом месте стоит футбол, к сожалению. Потому что на поле не спортсмены, а актёры театра. Чуть задели — сразу ревут, кричат. Есть же шутка, что когда падает футболист, то говорит: «Было! Было», а боксёр — наоборот. Из-за этого они мне не очень нравятся. На вторую строчку поставил бы хоккей, на третью — баскетбол. При этом единоборства выношу за скобки. Для меня лично они вне конкуренции», — заявил Ханов в интервью RT.

Ранее Ханов назвал российского бойца Фёдора Емельяненко эталоном атлета в плане поведения.

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