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Бывший чемпион Top Dog FC рассказал, почему выбрал кулачные бои, а не смешанные единоборства

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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, почему выбрал кулачные бои, а не смешанные единоборства.
Бывший чемпион Top Dog FC рассказал, почему выбрал кулачные бои, а не смешанные единоборства
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Меня изначально привлекала возможность подраться на голых кулаках. Во многом шёл туда именно потому, что понимал: здесь не будет ни грэпплинга, ни ударов ногами или коленями. Только бокс без перчаток. Но при этом отмечу, что меня самого сложно назвать фанатом единоборств в общепринятом понимании этого слова. Например, я не люблю смотреть поединки и крайне редко специально выкраиваю время для этого. Могу случайно включить телевизор, когда там транслируется какое-то шоу. Мне больше нравится драться самому, нежели наблюдать, как это делают другие», — заявил Ханов в интервью RT.

Ранее российский боец смешанных единоборств Bellator Хасан Магомедшарипов предположил, что может уйти в более сильный промоушен.

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