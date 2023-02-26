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Магомедшарипов не исключил переход из Bellator в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Bellator Хасан Магомедшарипов предположил, что может уйти в более сильный промоушен.
Магомедшарипов не исключил переход из Bellator в UFC
  • Gettyimages.ru

«Я хотел бы драться в UFC, но мне нравится Bellator. Возможно, через пару боёв я перейду в UFC. У меня по нынешнему контракту остался ещё один поединок», — цитирует Магомедшарипова Sportskeeda.

Магомедшарипов 26 февраля досрочно одержал победу над бразильцем Рафаэлем Хадсоном на турнире Bellator 291 в Дублине. Поединок в полулёгкой весовой категории завершился викторией непобеждённого россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

Брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова провёл уже третий поединок в Bellator. На счету Хасана восемь побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Олег Попов взял верх над Гоханом Сарикамом из Турции на турнире Bellator 291 в Дублине.

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