Магомедшарипов не исключил переход из Bellator в UFC

Российский боец смешанных единоборств Bellator Хасан Магомедшарипов предположил, что может уйти в более сильный промоушен.

«Я хотел бы драться в UFC, но мне нравится Bellator. Возможно, через пару боёв я перейду в UFC. У меня по нынешнему контракту остался ещё один поединок», — цитирует Магомедшарипова Sportskeeda.

Магомедшарипов 26 февраля досрочно одержал победу над бразильцем Рафаэлем Хадсоном на турнире Bellator 291 в Дублине. Поединок в полулёгкой весовой категории завершился викторией непобеждённого россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

Брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова провёл уже третий поединок в Bellator. На счету Хасана восемь побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Олег Попов взял верх над Гоханом Сарикамом из Турции на турнире Bellator 291 в Дублине.