Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»
- AP
Игра завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек, оформивший дубль, ещё по шайбе забросили Алексис Лафренье, российский нападающий Артемий Панарин, набравший 2 (1 + 1) очка, и Мика Зибанежад.
У «Лос-Анджелеса» отметились Виктор Арвидссон и Мэтт Рой.
«Рейнджерс» с 77 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 74 очками находится на третьей строчке Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Сиэтл» со счётом 5:1.