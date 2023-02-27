Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

«Рейнджерс» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек, оформивший дубль, ещё по шайбе забросили Алексис Лафренье, российский нападающий Артемий Панарин, набравший 2 (1 + 1) очка, и Мика Зибанежад.

У «Лос-Анджелеса» отметились Виктор Арвидссон и Мэтт Рой.

«Рейнджерс» с 77 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 74 очками находится на третьей строчке Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Сиэтл» со счётом 5:1.