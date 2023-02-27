«Торонто» обыграл «Сиэтл», Самсонов сделал 26 сейвов

«Торонто» победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили Остон Мэттьюс, оформивший дубль, Марк Джиордано, Джон Таварес и Тимоти Лильегрен. У «Сиэтла» отличился Винс Данн.

Отметим, что российский вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков.

«Торонто» с 82 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 70 очками находится на восьмой строчке Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.