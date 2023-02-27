Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»

«Питтсбург» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 7:3.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Дрю О'Коннор, Евгений Малкин, набравший в этой встрече два (1 + 1) очка, Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джефф Картер, Джейсон Цукер и Брайан Дюмулен. У «Тампы» отличились Энтони Сирелли, Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка, и Брейден Пойнт.

«Питтсбург» набрал 67 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Тампы» 78 очков и пятая строчка.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» на своём льду одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:0).