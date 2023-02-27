Фанаты «Бешикташа» забросали футбольное поле игрушками во время матча с «Антальяспором»

Болельщики «Бешикташа» бросали на поле мягкие игрушки во время матча 14-го тура чемпионата Турции по футболу с «Антальяспором».

Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 0:0.

Через четыре минуты после стартового свистка на поле полетели сотни игрушек. Акция была посвящена детям, пострадавшим в результате землетрясения, которое произошло в Турции в начале февраля.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое случилось 6 февраля, погибли 44 тыс. человек.

Ранее лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели предложил запретить зрителям посещать матчи чемпионата Турции по футболу, после того как болельщики на одной из игр после землетрясения начали выкрикивать антиправительственные лозунги.