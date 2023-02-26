В Турции призвали проводить матчи без зрителей из-за призывов к отставке правительства
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«Неизбежная обязанность всех президентов клубов — принять срочные и необходимые меры. Матчи должны проходить либо без зрителей. Невозможно закрывать глаза на тех, кто хочет обречь турецкий футбол на страдания и позор», — цитирует Бахчели ТАСС.
Он подчеркнул, что, в то время как Турция борется с крупнейшим землетрясением нынешнего века, скандирование во время футбольных матчей лозунгов об отставке является «безответственным и бессознательным».
По словам Бахчели, его партия «решительно осуждает неуважение, проявленное к нашим гражданам, погибшим в результате землетрясения».
«Использование спорта для грязной политики в столь чувствительные и болезненные для нашей страны дни», — подчеркнул народный избранник.
После землетрясения в социальных сетях появились видеоролики с матчей «Фенербахче» — «Коньяспор» и «Бешикташ» — «Антальяспор», на которых фанаты выкрикивают лозунг «Правительство в отставку».
По последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое случилось 6 февраля, погибли 44 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи со смертью полузащитника турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу.