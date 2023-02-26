В Турции призвали проводить матчи без зрителей из-за призывов к отставке правительства

Лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели предложил запретить зрителям посещать матчи чемпионата Турции по футболу, после того как болельщики на одной из игр после землетрясения начали выкрикивать антиправительственные лозунги.

«Неизбежная обязанность всех президентов клубов — принять срочные и необходимые меры. Матчи должны проходить либо без зрителей. Невозможно закрывать глаза на тех, кто хочет обречь турецкий футбол на страдания и позор», — цитирует Бахчели ТАСС.

Он подчеркнул, что, в то время как Турция борется с крупнейшим землетрясением нынешнего века, скандирование во время футбольных матчей лозунгов об отставке является «безответственным и бессознательным».

По словам Бахчели, его партия «решительно осуждает неуважение, проявленное к нашим гражданам, погибшим в результате землетрясения».

«Использование спорта для грязной политики в столь чувствительные и болезненные для нашей страны дни», — подчеркнул народный избранник.

После землетрясения в социальных сетях появились видеоролики с матчей «Фенербахче» — «Коньяспор» и «Бешикташ» — «Антальяспор», на которых фанаты выкрикивают лозунг «Правительство в отставку».

По последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое случилось 6 февраля, погибли 44 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи со смертью полузащитника турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу.