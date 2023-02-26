«Манчестер Юнайтед» нанёс поражение «Ньюкаслу» и стал обладателем Кубка английской лиги.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг стал первым в истории нидерландским тренером, выигравшим Кубок английской лиги.

Титул также стал первым для МЮ при специалисте из Нидерландов. Он возглавил команду весной 2022 года.

Игра на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Первый мяч забил Каземиро (33-я минута). Свен Ботман (39-я) записал в свой актив автогол. «Юнайтед» в шестой раз стал обладателем Кубка английской лиги. До этого МЮ побеждал в 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 годах.

Ранее сообщалось, что МЮ выиграл первый трофей с 2017 года.