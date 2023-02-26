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Билялетдинов не смог назвать однозначного фаворита в матче «Спартак» — «Локомотив»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» в столичном дерби со «Спартаком» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).
Билялетдинов не смог назвать однозначного фаворита в матче «Спартак» — «Локомотив»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что вторая игра получится гораздо интереснее, «Локомотив» побежит вперёд отыгрываться. Однозначного фаворита в завтрашнем дерби нет, у обеих команд есть хорошие шансы пройти дальше», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». На игру назначена бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR.

Ранее бывший нападающий «Интера» Игорь Шалимов оценил дебют форварда Артёма Дзюбы за столичный «Локомотив» в матче с московским «Спартаком».

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