Билялетдинов не смог назвать однозначного фаворита в матче «Спартак» — «Локомотив»
- Gettyimages.ru
«Думаю, что вторая игра получится гораздо интереснее, «Локомотив» побежит вперёд отыгрываться. Однозначного фаворита в завтрашнем дерби нет, у обеих команд есть хорошие шансы пройти дальше», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».
Матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». На игру назначена бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR.
Ранее бывший нападающий «Интера» Игорь Шалимов оценил дебют форварда Артёма Дзюбы за столичный «Локомотив» в матче с московским «Спартаком».