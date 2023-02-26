Орлов — о высказываниях Заремы: всё это вместе называется шоу «Футбол»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на скандальные высказывания Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Сегодня на футболе пиарится столько людей. Ей тоже хочется сказать своё слово. Она наверняка считает, что разбирается в футболе. Может, она действительно разбирается, я не знаю», — цитирует Орлова Sport24.

При этом он подчеркнул, что не намерен осуждать действия Салиховой.

«Она делает замечания, что-то говорила гендиректору «Зенита» Медведеву. Высказываться — право каждого. И всё это вместе называется шоу «Футбол», — заключил Орлов.

Салихова довольно популярная медийная фигура в российском футболе, которая позволяет себе резкие или шутливые высказывания о делах в отрасли. После получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо она заявила, что бразильские легионеры «Зенита» «ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат».

Ранее Салихова отреагировала на ситуацию с брошенным бананом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».