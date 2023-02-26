Салихова: банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера
«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали», — цитирует Салихову «РБ Спорт».
На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.