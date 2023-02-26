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Федотов — об ответном матче с «Краснодаром»: если расслабиться раньше времени, то тебя просто растопчут

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Краснодаром» в Кубке России («Путь РПЛ»).
Федотов — об ответном матче с «Краснодаром»: если расслабиться раньше времени, то тебя просто растопчут
  • РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, что любой счёт после первого матча не гарантирует выход в следующую стадию. Если думать иначе, расслабиться раньше времени, то тебя просто растопчут. В футболе возможно всё, примеров более чем достаточно.

Наша задача — провести определённую работу в этом отношении. Безусловно, пока сделано лишь полдела. В Краснодаре также постараемся сыграть в свой футбол. Возможна ли хотя бы минимальная ротация с учётом добытого преимущества по итогам первой игры? Ближе к матчу оценим уровень готовности футболистов, тогда и примем решение», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

В первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:0. Ответная игра состоится 28 февраля в 19:30 мск.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о вратаре команды Игоре Акинфееве после матча с «Краснодаром».

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