Бабаев: Акинфеев в очередной раз показал, что, несмотря на возраст, он, безусловно, остается номером один
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«Игоря можно поздравить с очередным «сухарём» — заслуженным, кстати. Победа может показаться лёгкой, но «Краснодар» тоже имел моменты, и в паре эпизодов Игорь продемонстрировал всё своё мастерство.
Не хочется лишних громких фраз по поводу Акинфеева, мы все и так всё знаем — но в матче с «Краснодаром» он в очередной раз показал: несмотря ни на возраст, ни на какие-то домыслы, он, безусловно, остается номером один», — приводит слова Бабаева Sport24.
В матче с «Краснодаром» голами отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.
Ранее Бабаев высказался о победе армейского клуба над «Краснодаром».