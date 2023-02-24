Бабаев: Акинфеев в очередной раз показал, что, несмотря на возраст, он, безусловно, остается номером один

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о вратаре команды Игоре Акинфееве после матча Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Игоря можно поздравить с очередным «сухарём» — заслуженным, кстати. Победа может показаться лёгкой, но «Краснодар» тоже имел моменты, и в паре эпизодов Игорь продемонстрировал всё своё мастерство.

Не хочется лишних громких фраз по поводу Акинфеева, мы все и так всё знаем — но в матче с «Краснодаром» он в очередной раз показал: несмотря ни на возраст, ни на какие-то домыслы, он, безусловно, остается номером один», — приводит слова Бабаева Sport24.

В матче с «Краснодаром» голами отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Ранее Бабаев высказался о победе армейского клуба над «Краснодаром».