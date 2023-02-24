Бабаев прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Кубке России
- РИА Новости
«Команда, мне кажется, порадовала болельщиков. Показали яркий, интересный футбол. Что особенно было приятно, не останавливались, даже забив первый, второй и третий мяч.
Далекоидущие выводы, наверное, делать преждевременно. Ставим задачу добиваться положительного результата в каждом матче и идти к целям поэтапно», — приводит слова Бабаева Sport24.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0.
Голами в составе хозяев отметились Мойзес Барбоза, Фёдор Чалов и Антон Заболотный на 10, 30 и 86-й минутах соответственно.
Лучшим игроком матча признали Чалова. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.
Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА в первой встрече 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).