Ивич: «Краснодар» не адаптировался к погодным условиям в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал разгромное поражение от столичного ЦСКА в первой встрече 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).

«ЦСКА мог забить и больше голов. Но вы должны понимать, что это первая игра. Кроме того, мы недостаточно хорошо адаптировались к погодным условиям. Нам нужно быть лучше к следующей игре», — цитирует Ивича РИА Новости.

Сербский специалист подчеркнул, что «сегодня выиграла лучшая команда.

«С самого начала ЦСКА показывал себя хорошо, соперник создавал шансы, пользуясь нашими ошибками. Это касается и стандартов. Нельзя оставлять игрока одного в своей штрафной. К сожалению, мы допускали и выходы один на один», — заключил Ивич.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба. Лучшим игроком матча признали нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Игрок отметился забитым мячом во встрече.

Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере.