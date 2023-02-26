Абаскаль и Джикия почтили память Николая Старостина

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и капитан команды Георгий Джикия посетили могилу Николая Старостина.

Абаскаль и Джикия почтили память основателя спортивного общества «Спартак». Тренер и футболист возложили цветы к могиле Старостина на Ваганьковском кладбище, сообщает пресс-служба красно-белых.

Уточняется, что в мероприятии также приняли участие генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ассистенты Абаскаля, президент академии Сергей Родионов, председатель комитета ветеранов Олег Романцев.

26 февраля исполнился 121 год со дня рождения Старостина.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал преимущества Абаскаля.