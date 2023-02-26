UFC перенёс бой Крылова и Спэнна на 11 марта

Стала известна новая дата поединка между россиянином Никитой Крыловым и американцем Райаном Спэнном в рамках UFC.

«Думаю, что к 11 марта у Никиты могут и последствия отравления пройти, и он ещё не потеряет форму, набранную к бою», — заявил в интервью «Матч ТВ» менеджер бойца.

11 марта пройдёт турнир UFC Fight Night 221, в главном поединке которого встретятся россиянин Пётр Ян и грузин Мераб Двалишвили.

Бой Крылова и Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Поединок должен был возглавить турнир UFC Fight Night 220.

Ранее Спэнн отреагировал на отмену боя с Крыловым в рамках UFC.