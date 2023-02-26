Спэнн отреагировал на отмену боя с Крыловым в рамках UFC
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«Одно слово — дерьмо. Я разочарован, что не смог показать то, над чем мы работали. Моя команда многое в меня вложила, я хотел отплатить им», — цитирует Спэнна MMA Fighting.
Поединок Крылова и Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Бой должен был возглавить турнир.
Таким образом, в главном поединке вечера встречались американец Брендан Аллен и бразилец Андре Муниз. Бой завершился в третьем раунде, после того как американец применил удушающий приём.
Ранее сообщалось, что Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC.