Спэнн отреагировал на отмену боя с Крыловым в рамках UFC

Американец Райан Спэнн отреагировал на отмену боя с россиянином Никитой Крыловым в рамках UFC Vegas 70.

«Одно слово — дерьмо. Я разочарован, что не смог показать то, над чем мы работали. Моя команда многое в меня вложила, я хотел отплатить им», — цитирует Спэнна MMA Fighting.

Поединок Крылова и Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Бой должен был возглавить турнир.

Таким образом, в главном поединке вечера встречались американец Брендан Аллен и бразилец Андре Муниз. Бой завершился в третьем раунде, после того как американец применил удушающий приём.

Ранее сообщалось, что Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC.