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Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов не смог принять участие в поединке в рамках турнира UFC Vegas 70.
Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC
  • РИА Новости

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — цитирует представителя бойца ТАСС.

Поединок Крылова и американского бойца Райана Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Бой должен был возглавить турнир.

Таким образом, в главном поединке вечера встречались американец Брендан Аллен и бразилец Андре Муниз. Бой завершился в третьем раунде, после того как американец применил удушающий приём.

Ранее глава UFC рассказал, почему Крылов снялся с боя.

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