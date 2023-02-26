Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC
- РИА Новости
«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — цитирует представителя бойца ТАСС.
Поединок Крылова и американского бойца Райана Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Бой должен был возглавить турнир.
Таким образом, в главном поединке вечера встречались американец Брендан Аллен и бразилец Андре Муниз. Бой завершился в третьем раунде, после того как американец применил удушающий приём.
Ранее глава UFC рассказал, почему Крылов снялся с боя.