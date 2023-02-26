Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов не смог принять участие в поединке в рамках турнира UFC Vegas 70.

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — цитирует представителя бойца ТАСС.

Поединок Крылова и американского бойца Райана Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Бой должен был возглавить турнир.

Таким образом, в главном поединке вечера встречались американец Брендан Аллен и бразилец Андре Муниз. Бой завершился в третьем раунде, после того как американец применил удушающий приём.

Ранее глава UFC рассказал, почему Крылов снялся с боя.