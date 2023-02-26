Рианчо: в России нет расизма, а необразованные люди существуют во всём мире

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на ситуацию с брошенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России («Путь регионов»).

«Необразованные и расистские люди существуют во всём мире. Россия не исключение! Уедет ли Вендел из России после инцидента? Не думаю. В России нет расизма!» — цитирует Рианчо Metaratings.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что «Волга» сделала заявление после расистского инцидента в матче с «Зенитом».