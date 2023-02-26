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Глава UFC рассказал, почему Крылов снялся с боя

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объяснил причину снятия с турнира UFC Vegas 70 россиянина Никиты Крылова.
Глава UFC рассказал, почему Крылов снялся с боя
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«К середине карда мне сказали, что у него проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить поединок. Врачи сказали, что это была какая-то инфекция», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок Крылова и американского бойца Райана Спэнна был отменён из-за болезни россиянина. Бой должен был возглавить турнир.

Таким образом, в главном бою вечера встречались американец Брендан Аллен и бразилец Андре Муниз. Бой завершился в третьем раунде, после того как американец применил удушающий приём.

Ранее Уайт заявил, что Ислам Махачев и Александер Волкановски проведут реванш.

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