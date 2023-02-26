Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в матче с «Волгой»

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался об инциденте с нетолерантной выходкой во время матча Кубка России по футболу с «Волгой» в Ульяновске.

25-летний хавбек написал в социальных сетях на португальском: «Fogo Neles». Эта реплика используется в Бразилии в ситуациях борьбы с расизмом. Она переводится примерно как «выжечь расизм».

На первой добавочной минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (92-я (90 + 2).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инциденте с полузащитником Венделом в матче Кубка России с «Волгой».







