Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в матче с «Волгой»
25-летний хавбек написал в социальных сетях на португальском: «Fogo Neles». Эта реплика используется в Бразилии в ситуациях борьбы с расизмом. Она переводится примерно как «выжечь расизм».
На первой добавочной минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (92-я (90 + 2).
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инциденте с полузащитником Венделом в матче Кубка России с «Волгой».