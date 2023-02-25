Дубль Марченко помог «Коламбусу» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» на своём льду нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу «Джекетс».

В составе «Коламбуса» отличились Кирилл Марченко (2-я, 24-я минуты), Бун Дженнер (22-я), Патрик Лайне (26-я) и Джек Рословик (50-я, 55-я). У «Эдмонтона» отличились Уоррен Фогель (27-я), Леон Драйзайтль (30-я), Коннор Макдэвид (33-я, 35-я) и Зак Хайман (58-я).

«Джекетс» с 43 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Эдмонтон» с 72 очками располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее журналист Флуто Шинзава сообщил, что Дмитрий Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».