Дубль Марченко помог «Коламбусу» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ
Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу «Джекетс».
В составе «Коламбуса» отличились Кирилл Марченко (2-я, 24-я минуты), Бун Дженнер (22-я), Патрик Лайне (26-я) и Джек Рословик (50-я, 55-я). У «Эдмонтона» отличились Уоррен Фогель (27-я), Леон Драйзайтль (30-я), Коннор Макдэвид (33-я, 35-я) и Зак Хайман (58-я).
«Джекетс» с 43 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Эдмонтон» с 72 очками располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.
Ранее журналист Флуто Шинзава сообщил, что Дмитрий Орлов может дебютировать за «Бостон Брюинз» в матче с «Ванкувер Кэнакс».