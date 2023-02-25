Малком отреагировал на скандал в матче с «Волгой»: нет расизму
25-летний форвард опубликовал в социальных сетях видео, в котором обратился к своим поклонникам со словами: «Нет расизму».
Его одноклубник бразилец Вендел написал в соцсетях: «В пекло их».
На первой добавочной минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инциденте с полузащитником Венделом в матче Кубка России с «Волгой».