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Мяч Родригеса спас «Реал» от поражения в матче Примеры с «Атлетико»

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«Реал» и «Атлетико» не смогли выявить победителя в мадридском дерби в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.

В составе коллектива Диего Симеоне отличился Хосе Хименес (78-я минута). Ответный мяч забил Альваро Родригес (85-я).

«Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве после удаления во втором тайме Анхеля Корреа (64-я).

«Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» с 42 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры.

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