Мяч Родригеса спас «Реал» от поражения в матче Примеры с «Атлетико»
Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.
В составе коллектива Диего Симеоне отличился Хосе Хименес (78-я минута). Ответный мяч забил Альваро Родригес (85-я).
«Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве после удаления во втором тайме Анхеля Корреа (64-я).
«Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» с 42 очками располагается на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры.